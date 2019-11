Champions League, Borussia Dortmund-Inter in chiaro su Canale 5

Borussia Dortmund-Inter sarà l'unica partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions trasmessa in chiaro su Canale 5 da Mediaset.

Dopo l'importante vittoria dell'andata, l' affronta il in con l'obiettivo di fare un grande passo avanti verso gli ottavi di finale di .

Un vero e proprio scontro diretto, visto che le due squadre sono appaiate al secondo posto dietro il con quattro punti. Vincere sarebbe fondamentale, ma è importante soprattutto non perdere.

-Inter sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.00 di martedì 5 novembre.

E' l'unica partita, tra quelle delle italiane, per la quale è prevista la diretta in chiaro. -Saliburgo, - e Mosca- verranno infatti trasmesse in esclusiva su Sky.