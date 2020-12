Champions League, Barcellona-Juventus in chiaro su Canale 5

Il match del Camp Nou sarà trasmesso sulle reti Mediaset in chiaro: telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

- , partita valida per la sesta giornata della 2020/21, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Martedì 8 dicembre, ore 21.00, il match sarà visibile anche sulle reti Mediaset.

La supersfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, primo testa a testa tra i due dopo che il portoghese ha lasciato il , è la partita che chiude il girone, con la Juventus che spera nell’impresa per centrare il primo posto.

La telecronaca della partita sarà a cura di Pierluigi Pardo e Aldo Serena, mentre il post gara sarà affidato ancora una volta ad Alberto Brandi e ai suoi ospiti.

Altre squadre

Nella serata di mercoledì non è invece prevista trasmissione in chiaro per le partite.

Barcellona-Juventus sarà visibile anche su Mediaset Play, sito ufficiale della rete.