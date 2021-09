Champions League, il Bayern Monaco passeggia al Camp Nou: Barcellona battuto 3-0

Il Bayern Monaco conquista la quinta vittoria di fila contro il Barcellona superando i catalani al Camp Nou grazie ai goal di Muller e Lewandowski.

Il Bayern Monaco si aggiudica il big match del Gruppo E di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona. La formazione bavarese, guidata da Nagelsmann, vince agevolmente per la quinta volta di fila contro i catalani grazie alla rete di Thomas Muller e alla doppietta di Robert Lewandowski, che va in goal per la gara numero 18 di fila con la maglia del Bayern e prosegue la striscia di reti lunga 7 mesi.

Nella prima in Champions senza Lionel Messi, problemi in attacco per Ronald Koeman, che deve rinunciare ai vari Aguero, Dembelé, Braithwaite e Ansu Fati e schiera la coppia formata da Depay e De Jong. Coutinho, non al meglio, si accomoda in panchina.

Partono fuori anche Gnabry e Coman, che recuperano per l'esordio stagionale in Champions League. C'è Musiala dal 1', con Muller e Sane alle spalle di Robert Lewandowski.

La fase di studio tra le due squadre viene interrotta al 19' da un'azione pericolosissima del Bayern Monaco. Sane viene servito in area di rigore e tenta la conclusione col sinistro. Ter Stegen è attento e respinge. La formazione di Nagelsmann ci riprova al 27' con l'incursione di Musiala, che salta un avversario e calcia: il suo tentativo viene intercettato da Piquè, che in scivolata salva il Barcellona.

Prove generali in vista del goal del vantaggio, che arriva al 33'. Muller riceve sulla trequarti da Sane, si coordina e tenta il tiro a giro. La conclusione del tedesco viene deviata involontariamente da Eric Garcia, che mette fuori causa Ter Stegen. Il tedesco diventa il calciatore ad aver realizzato più goal (7) nelle coppe europee contro il Barcellona.

7 - Thomas Müller has scored more goals against Barcelona than any other player in European Cup/Champions League history (seven goals in six appearances). Thorn. pic.twitter.com/LwH7OwePcx — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

La squadra di Koeman tenta una timida reazione, che però non si tramuta in occasioni di rete. Prima Depay e poi Jordi Alba ci provano ma non riescono a creare particolari difficoltà alla difesa dei bavaresi.

Il copione del secondo tempo è sulla falsariga della prima frazione, con il Bayern Monaco pericoloso e il Barcellona che subisce l'inizativa degli avversari. La squadra di Nagelsmann schiaccia gli avversari nei primi 30 metri e la tiene lì per oltre 10 minuti, prima di colpire nuovamente.

Al 56', Musiala riceve la palla al limite dell'area e calcia con l'esterno destro sul palo. Lewandowski è il più lesto di tutto a raccogliere la ribattuta del 'legno' e mandare la palla alle spalle di Ter Stegen. Il polacco continua a segnare con una continuità disarmante: ha realizzate almeno un goal negli ultimi 7 mesi con la maglia del Bayern Monaco, vale a dire dal 15 febbraio ad oggi.

La rete del raddoppio spegne definitivamente le speranze del Barcellona, che prova a contenere piuttosto di cercare di riaprire il risultato. Koeman manda in campo alcuni giovani, tra cui il classe 2003 turco Demir. La buona notizie per i 'blaugrana' è il ritorno in campo di Coutinho, che rientra dopo l'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso dicembre.

Il Bayern Monaco cala il tris all'85', ancora con Robert Lewandowski. Azione personale di Gnabry, subentrato nella ripresa a Musiala, che entra nell'area di rigore e calcia verso la porta, colpendo il palo. Il polacco riesce ancora una volta a fiondarsi sul pallone e - dopo aver saltato un avversario - mandare la palla alle spalle di Ter Stegen con il sinistro. Doppietta per l'ex Borussia Dortmund.

Successo largo e ampiamente meritato per il Bayern Monaco, che espugna il Camp Nou e conquista i primi tre punti del Gruppo E. La squadra di Nagelsmann dimostra tutta la sua superiorità su un Barcellona in netta difficoltà, che scivola all'ultimo posto in virtù del pari a reti inviolate nell'altra sfida del girone tra Dynamo Kiev e Benfica. La sensazione è che i blaugrana di Koeman si giocheranno il secondo posto, che vale la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con i portoghesi con l'obiettivo di evitare una clamorosa elminazione ai gironi nella prima stagione senza Lionel Messi.