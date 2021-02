Champions League, Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Bucarest

Cambia sede anche un'altra partita degli ottavi di finale di Champions League: Atletico-Chelsea si giocherà a Bucarest.

Prolungato il blocco degli ingressi in Spagna dalla Gran Bretagna: l'ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea non può quindi disputarsi in Spagna. La nuova sede è Bucarest, in campo neutro.

El #AtletiChelsea, partido de ida de los octavos de final de la @LigadeCampeones, se disputará en el Nacional Arena de Bucarest el próximo 23 de febrero.



🔴⚪#AúpaAtleti pic.twitter.com/TXKrr0v8ln — Atlético de Madrid (@Atleti) February 10, 2021

"La UEFA è in grado di confermare ufficialmente che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Chelsea FC si giocherà all'Arena Naţională di Bucarest. La data della partita (23 febbraio 2021) e l'orario di inizio (21: 00CET) rimarrà inviariato. La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine al Club Atlético de Madrid e al Chelsea FC per il loro sostegno e la stretta collaborazione, così come alla Federcalcio rumena per l'assistenza e per aver accettato di organizzare la partita".

Questo il comunicato della UEFA, mentre quello di seguito è il comunicato con cui l'Atletico Madrid spiega le modalità di scelta.