Champions League, gli arbitri delle italiane: Makkelie per Atletico Madrid-Juventus

Atletico Madrid-Juventus sarà diretta dall'olandese Makkelie, il tedesco Brych per Napoli-Liverpool, lo spagnolo Gil Manzano per l'Atalanta.

La 2019/20 ai nastri di partenza con la prima giornata dei gironi: sono stati annunciati gli arbitri delle prime sfide europee delle italiane. L'olandese Makkelie dirigerà la super sfida tra e .

Non ci sono precedenti per Makkelie, che incrocia per la prima volta la squadra bianconera in Europa. Gil Manzano è stato invece scelto per il debutto assoluto dell' di Gasperini contro la : lo spagnolo ha invece già diretto i nerazzurri in occasione della sfortunata partita di ritorno nei sedicesimi di 2017/18 contro il .

L'altra grande sfida tra e è affidata invece al tedesco Felix Brych, che ha già incontrato tre volte gli azzurri in ambito europeo: in -Napoli 4-1 (Ottavi di finale Champions 2011/12), in Napoli- 4-2 (Gironi di Champions 2016/17) e in Napoli- 2-4 (Gironi Champions 2017/18).

La prima partita di Champions dell' contro lo Slavia Praga sarà invece diretta da Ruddy Baquet: gli assistenti saranno Guillaume Debart e Julien Pacelli.

Comunicati anche gli arbitri delle due italiane impegnate in Europa League: lo spagnolo Xavier Estrada Fernandez dirigerà la contro l', mentre il polacco Daniel Stefanski avrà il compito di arbitrare la partita tra il Cluj e la .