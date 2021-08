Champions League su Amazon Prime Video: telecronisti e opinionisti

La grande novità del 2021/2022 è la Champions League anche su Prime Video: tutti i protagonisti e come funziona.

La Champions League sarà su Sky, ma non solo. Il massimo torneo europeo, infatti, verrà trasmesso anche da Prime Video, la piattorma di Amazon disponibile per chiunque abbia il Prime Amazon, a 3,99 euro mensili o 36 annuali.

Il mercoledì sera, Prime Video trasmetterà il big match della Champions in esclusiva: dai gironi alla fase ad eliminazione diretta, una nuova squadra di commentatori, telecronisti, secondi voci e opinionisti sarà protagonista dell'arrivo del calcio su Amazon.

CHAMPIONS SU PRIME, TELECRONISTI E PROTAGONISTI

La punta di diamante di Prime Video per la Champions League è sicuramente Sandro Piccinini, che torna a commentare le notti europee in diretta dopo diversi anni. Non solo, visto che insieme a lui la squadra di opinionisti vedrà grandi campioni del passato, da Julio Cesar a Seedorf, da Marchisio a Toni, passando per Balzaretti e Zola.

A bordocampo, per prepartita e match, Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio, mentre l'ex arbito Calvarese sarà in studio per commentare i casi da moviola. Come seconda voce. al fianco di Piccinini, Ambrosini.

CHAMPIONS SU PRIME, COMPRESA NELL'ABBONAMENTO VIDEO

Non ci saranno costi aggiuntivi per vedere la Champions League su Prime Video. Dunque, chi possiede l'abbonamento Prime di Amazon da 3,99 euro al mese o 36 annuali, potrà sia usare il suo abbonamento anche per seguire in diretta le più importanti gare europee.