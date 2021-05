La Champions League su Amazon Prime: quanto costa e cosa trasmetterà?

Non solo Sky. La Champions League 2021/2022, così per le due stagioni successive, sarà tramessa su Prime, uno dei servizi streaming più noti in Italia e nel mondo. Le grandi partite europee saranno disponibili con l'abbonamento di Amazon, così da assistere alle gare del torneo continentale.

Solo una parte della Champions League sarà trasmessa su Amazon Prime, considerando che il grosso delle gare sarà presente solamente su Sky. Insieme a tale torneo, acquistati anche i diritti tv della Supercoppa Europa tra il Villarreal e la vincente tra Chelsea e Manchester City.

Come definito da Alex Green, managing director Prime Video Sport in Europa, la Champions League sarà disponibile su Amazon relativamente alle gare del mercoledì. Sin dalle principali sfide dei preliminari, passando per gironi, ottavi, quarti e semifinali, Prime trasmetterà in diretta le sfide del secondo giorno.

Green ha dato un aggiornamento importante relativamente a quali gare saranno selezionate nella programmazione Amazon Prime:

“Avremo modo di scegliere per primi, quindi sceglieremo la partita di cartello con le squadre italiane protagoniste. Siamo contenti che la Juventus sia riuscita a qualificarsi, ci è dispiaciuto ovviamente per il Napoli, ma conosciamo bene le squadre e faremo vedere le loro partite".

Non è ancora chiaro quali saranno i costi dell'abbonamento Prime, che potrebbe essere modificato rispetto all'attuale prezzo di 36 euro annuali o di 3,99 euro al mese. Le gare di Champions League non avranno comunque costi diversi ed aggiuntivi rispetto a quello dell'abbonamento mensile o annuale:

"I pacchetti che abbiamo acquisito variano, non c’è una unica opzione. Sfortunatamente non possiamo offrire sport illimitato gratis dentro Prime, dobbiamo selezionare. Gli eventi selezionati sono eventi che vanno oltre, che oltrepassano i confini, e non vale solo per sport in diretta ma anche per documentari, sono molto emozionato per il lancio di quello sulla Juventus in autunno. Saranno molto importanti".

L’obiettivo inoltre è permettere di guardare le partite su qualsiasi dispositivo, deve bastare un click. Alla partita sarà aggiunta una copertura dell’evento con talent e personaggi importanti che annunceremo a breve, oltre alle opzioni di visione già introdotte in precedenza per la Premier. Inoltre, non saranno previsti costi aggiuntivi rispetto al classico abbonamento ad Amazon Prime".