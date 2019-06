Champions League, accordo Sky-Mediaset: 16 partite in chiaro

Accordo tra Sky e Mediaset per i diritti delle prossime due edizioni della Champions League: 16 partite in chiaro, inclusa la Supercoppa Europea.

Importanti novità sul fronte diritti per quanto riguarda le prossime due edizioni della : dopo l'esclusione della Rai arriva l'accordo tra Sky e Mediaset. 16 partite saranno trasmesse in chiaro, inclusa la Supercoppa Europea.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Repubblica', Sky ha accordato la cessione di 16 partite, che saranno dunque trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset: manca solamente il via libera dalla UEFA per la conferma ufficiale della fumata bianca.

Possibile inoltre l'inserimento di una seconda gara in chiaro a settimana, da definire con orari diversi, solo per la fase a gironi della competizione. L'annuncio è previsto per la prossima settimana, ma tutto sembra già concordato.