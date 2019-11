Champions League, 4a giornata: le partite delle italiane su Sky e Mediaset

Le partite delle italiane nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma su Sky e Mediaset.

Inizia il girone di ritorno della fase a gironi di , con tutte e quattro le italiane ancora in corsa per conquistare un posto negli ottavi di finale.

La può già blindare la qualificazione in questa giornata affrontando in la Mosca mercoledì, con diretta in esclusiva su Sky.

Sempre mercoledì, su Sky, l' ospiterà a San Siro il nel tentativo di vendicare la debacle dell'andata e alimentare le ultime speranze di qualificazione.

Martedì toccherà invece a e scendere in campo contro e . La sfida dei nerazzurri in terra tedesca sarà l'unica che verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Di seguito il programma completo:

MARTEDI' 5 NOVEMBRE

-Inter ore 21.00 - MEDIASET (Canale 5)

Napoli-Salisburgo ore 21.00 - SKY

MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE

-Juventus ore 18.55 - SKY

Atalanta-Manchester City ore 21.00 - SKY