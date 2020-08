La Champions League 2020/21 è già iniziata: partito il primo turno preliminare

La Champions 2019/20 è ancora ferma agli ottavi di finale, ma intanto si giocano già i primi turni di qualificazione dell'edizione successiva.

Una stagione più unica che rara. Le coppe ad agosto, i campionati a luglio, il rinvio di Europei e Olimpiadi. Il Coronavirus ha inevitabilmente scombussolato i calendari. E, curiosamente, fatto incrociare le competizioni.

Oggi è infatti iniziata ufficialmente la 2020/21, con il turno preliminare. Mentre non sono ancora neanche iniziati i quarti di finale della Champions League 2019/20.

Le competizioni si incrociano, con due format totalmente nuovi. Le final eight per l'assegnazione del trofeo 2020, le final four del turno preliminare 2021.

Altre squadre

In campo sono scese il Tre Fiori (San Marino) e il Linfield ( ), con vittoria di questi ultimi per 0-2. Poi toccherà al Drita (Kosovo) contro l' Club d'Escaldes (Andorra). Le due vincenti si sfideranno.

La vincente proseguirà al primo turno, che si giocherà in gara secca, così come i successivi quattro fino agli spareggi. Prima che, a ottobre, inizi la fase a gironi. Nella stagione più anomala di sempre, si incrociano anche le edizioni.