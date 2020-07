Champions League 2020/2021: date e calendario

Prende forma la Champions League 2020/2021: definite le date dei turni preliminari e della fase a gironi, finale prevista per il 29 maggio.

In attesa di conoscere chi sarà la squadra vincitrice dell'edizione in corso che terminerà nel mese di agosto con la formula della Final Eight, la 2020/2021 inizia a prendere forma con le date del calendario completo ufficializzate dall'UEFA.

Vi prenderanno parte quattro squadre italiane: la Juventus è già aritmeticamente qualificata, manca poco invece per , e , considerato il grande vantaggio su e che può far dormire sogni parzialmente tranquilli.

Tutte le formazioni nostrane entreranno in scena a partire dalla fase a gironi come da regolamento, mentre i turni preliminari si svolgeranno tra l'8 agosto e il 30 settembre (in contemporanea per un periodo all'edizione attuale quindi) e decreteranno gli ultimi club qualificati nel gruppo delle fantastiche 32.

CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: FASE A GIRONI

1ª giornata: 20-21 ottobre 2020

2ª giornata: 27-28 ottobre 2020

3ª giornata: 3-4 novembre 2020

4ª giornata: 24-25 novembre 2020

5ª giornata: 1-2 dicembre 2020

6ª giornata: 8-9 dicembre 2020

​CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: OTTAVI DI FINALE

Andata: 16-17 febbraio 2021, 23-24 febbraio 2021

Ritorno: 9-10 marzo 2021, 16-17 marzo 2021

​CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: QUARTI DI FINALE

Andata: 6-7 aprile 2021

Ritorno: 13-14 aprile 2021

​CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: SEMIFINALI

Andata: 27-28 aprile 2021

Ritorno: 4-5 maggio 2021

​CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: FINALE