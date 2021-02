Champions, i diffidati Juventus: in tre rischiano di saltare il ritorno col Porto

Sono Juan Cuadrado (infortunato), Danilo e Rodrigo Bentancur i tre diffidati in casa Juventus. A rischio squalifica per il ritorno contro il Porto.

Non è il momento di fare calcoli per la Juventus, che inizierà soltanto stasera la fase ad eliminazione diretta della Champions League. L'ottavo di finale d'andata contro il Porto è ovviamente da portare a casa a tutti i costi.

Ma una riflessione per Andrea Pirlo è doverosa: ci sono tre giocatori diffidati che salterebbero la sfida di ritorno contro il Porto, in caso di cartellino giallo rimediato questa sera in Portogallo.

Sono tre, abbiamo detto: Juan Cuadrado, che però non sarà della partita visto l'infortunio, Danilo e Rodrigo Bentancur. Questi ultimi due sicuri titolari, anche perché Arthur non sarà della partita. Nessun diffidato invece in casa Porto.

Il regolamento della Champions League è differente rispetto a quello delle altre competizioni per quanto riguarda squalifiche e diffide.

In Champions League la squalifica scatta dopo tre ammonizioni (oppure, ovviamente, dopo un cartellino rosso). Si entra dunque in diffida dopo due cartellini gialli.