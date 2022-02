Champions ed Europa League, due partite in chiaro: PSG-Real Madrid e Atalanta-Olympiacos

Questa è la settimana del ritorno delle coppe europee con le rispettive fasi ad eliminazione diretta, pronte ad infiammare gli animi dei tifosi più accaniti: come ogni volta, è molta l'attesa per conoscere quali saranno le gare trasmesse in chiaro dalle varie emittenti.

Nello specifico, gli appassionati di calcio potranno gustarsi in maniera gratuita due partite, una di Champions League e l'altra di Europa League: fari puntati, in primis, su PSG-Real Madrid, valido per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea.

L'incontro del 'Parco dei Principi' sarà visibile anche su Canale 5 martedì alle ore 21: appuntamento da non perdere per la parata di stelle che impreziosirà il palcoscenico francese, da Lionel Messi a Karim Benzema, passando per Kylian Mbappé, Neymar e Luka Modric.

La seconda e ultima sfida che verrà trasmessa in chiaro durante questa settimana è l'andata del playoff di Europa League tra Atalanta e Olympiacos: calcio d'inizio previsto alle ore 21 di giovedì, con diretta su Tv8 oltre che sui tradizionali broadcaster detentori dei diritti.