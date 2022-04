Champions ed Europa League in chiaro: spicca Manchester City-Real Madrid

Siamo giunti alle ultime battute non solo per quanto riguarda i vari campionati nazionali, ma anche per le coppe europee: questa è la settimana dedicata ai match d'andata delle semifinali di Champions, Europa e Conference League.

Pure stavolta è giusto soffermarsi su quali sono le gare visibili in chiaro in tv, senza la necessità di possedere un abbonamento dunque: il piatto forte del menù è senza dubbio la sfida stellare dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Real Madrid.

L'incontro, in programma alle ore 21 di martedì, verrà trasmesso in diretta su Canale 5.

Ma il confronto tra 'Citizens' e 'Blancos' non è l'unica opzione a disposizione degli utenti: giovedì alle 21, su TV8, si potrà assistere al primo atto tra West Ham ed Eintracht in Europa League.

Nessuna partita in chiaro invece per ciò che concerne la Conference League, dove la Roma - unica italiana rimasta in corsa in Europa - affronterà il Leicester in Inghilterra.