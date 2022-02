Champions ed Europa League, due partite in chiaro: Villarreal-Juventus e Napoli-Barcellona

Dopo il primo 'assaggio' della scorsa settimana, le coppe europee tornano con una nuova dose d'adrenalina dovuta alla fase ad eliminazione diretta: gli ottavi nel caso della Champions, i playoff per quanto riguarda Europa e Conference League.

Piatto televisivo abbastanza ricco per i tifosi, che anche questa settimana potranno seguire in chiaro e in diretta due partite: Villarreal-Juventus, valida per l'andata degli ottavi della massima competizione continentale, e Napoli-Barcellona, ritorno del playoff di Europa League.

Le gesta di Vlahovic e compagni, di scena all'Estadio de la Ceramica martedì sera alle 21, saranno trasmesse da Canale 5. Ovviamente c'è anche l'opzione Sky, ma a pagamento.

Stesso discorso per il Napoli di Spalletti, a caccia della qualificazione agli ottavi dopo l'1-1 dell'andata in terra catalana: appuntamento alle 21 di giovedì. Diretta disponibile su Tv8, oltre che su Sky e DAZN.