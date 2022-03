Champions ed Europa League, due partite in chiaro: Liverpool-Inter e Atalanta-Bayer Leverkusen

Ritorno degli ottavi in Champions League, andata degli ottavi in Europa e Conference League: le coppe europee entrano sempre di più nel vivo, con quattro squadre italiane ancora in corsa a difendere i colori nostrani.

Due di queste, saranno protagoniste nelle sfide trasmesse in chiaro in tv: l'Inter, di scena a Liverpool, e l'Atalanta, impegnata al 'Gewiss Stadium' contro il Bayer Leverkusen.

I nerazzurri milanesi dovranno rimontare lo 0-2 dell'andata a San Siro, impresa dalla difficoltà titanica: le emozioni di Anfield saranno visibili su Canale 5, mentre Sky è l'opzione a pagamento.

Appuntamento su TV8, invece, per l'Atalanta: alle gesta dei bergamaschi si potrà assistere anche tramite Sky e DAZN.