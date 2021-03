Champions ed Europa League in chiaro questa settimana: Juve su Canale 5, Roma su TV8

Sono due le partite europee che saranno trasmesse in chiaro in tv: Juventus-Porto in diretta su Canale 5, Roma-Shakhtar Donetsk su TV8.

E' la settimana delle coppe europee, della verità per la Juventus che cerca l'approdo ai quarti di Champions League contro il Porto, nel match di ritorno degli ottavi di finale in programma martedì sera all'Allianz Stadium di Torino.

Una sfida da non perdere per i tifosi bianconeri che avranno l'opportunità di seguirla in chiaro su Canale 5, oltre che ovviamente anche in pay tv su Sky Sport Uno e Sky Sport.

L'altra partita trasmessa in chiaro è quella dell'Olimpico tra Roma e Shakhtar Donetsk, valida per l'andata degli ottavi di Europa League: TV8 il canale di riferimento in questo caso.

Nulla da fare, invece, per l'altro incrocio con protagonista un club italiano, il Milan, di scena ad 'Old Trafford' al cospetto del Manchester United: i rossoneri saranno visibili solo su Sky.