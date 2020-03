Champions ed Europa League, finali rinviate al 27 e 24 giugno

Dopo il rinvio di Euro 2020 anche le finali delle due competizioni europee vengono spostate: il 24 giugno l'Europa League, il 27 la Champions.

Il coronavirus ha ormai cambiato tutto, ovviamente anche nel calcio. Dopo la notizia ufficiale del rinvio di Euro 2020 al prossimo anno, anche le due competizioni europee più importanti, Champions ed , subiscono un cambiamento importante.

Sono state infatti spostate le date delle due finali. La finale di Europa League si giocherà il 24 giugno, mentre quella di il 27. Ma tutto dipenderà dal contenimento del coronavirus in tutta Europa, ovviamente.

Si attende adesso il comunicato ufficiale da parte dell'UEFA, ma ormai le nuove date sono queste. La previsione più ottimistica in questa visione della stagione è che tutti i campionati e le competizioni possano riprendere più o meno ad inizio maggio.

Altre squadre

In modo da far concludere tutta la stagione, quella dei campionati nazionali e quella delle coppe europee, entro e non oltre il 30 giugno.