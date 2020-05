Champions, coronavirus contro la Juventus? Chiellini: "Ci abbiamo pensato noi gli anni scorsi"

'Le Iene' hanno chiesto scherzosamente se il coronavirus fosse stato creato ad hoc dall'Inter per evitare la vittoria bianconera in Champions.

Allenamenti individuali già iniziati, in attesa di quelli di gruppo. Per un probabile ritorno del campionato di 2019/2020. Aspettando le sfide, si è parlato tantissimo della questione Balotelli-Chiellini, finita per il meglio grazie a 'Le Iene'. In un'intervista in cui il difensore della ha parlato anche di .

Nello stile del noto programma televisivo, discutendo della quarantena vissuta a marzo ed aprile, Chiellini ha anche risposto ad una domanda scherzosa. L'inviato delle Iene ha infatti fatto ironia riguardo il coronavirus, chiedendo al giocatore della Juventus "non è che Steven Zang ha costruito il virus per non farvi vincere la Champions?".

Un quesito ovviamente ironico, a cui Chiellini ha però risposto molto seriamente:

"Non c’era bisogno del virus dalla , ci abbiamo pensato noi negli anni scorsi!".

Negli ultimi anni del resto la Juventus è spesso arrivata tra le migliori squadre della Champions League, venendo sconfitta due volte in finale contro e : il successo nel torneo europeo manca dagli anni '90, qualcosa che il capitano bianconero spera di spezzare ad agosto.

In teoria, infatti, tra qualche mese si giocherà la Champions 2019/2020, con la Juventus che ripartirà dall'1-0 subito contro il nell'andata degli ottavi: i bianconeri dovranno inseguire e ribaltare il risultato per poter superare il turno, nella competizione europea probabilmente più strana di sempre.

Non ci saranno infatti i tifosi a seguire dal vivo le gesta delle squadre rimaste in gioco, alcune delle quali già ai quarti di Champions. Chi scenderà in campo, a meno di dietrofront organizzativi, dovrà farlo pensando ai milioni di fans seduti lontano dallo stadio.