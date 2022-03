Champions e Conference League, due partite in chiaro: niente Europa League

Due sfide delicate, che valgono l'accesso ai quarti di finale. Manchester United e Roma si apprestano a vivere il ritorno degli ottavi, impegnate rispettivamente in Champions e in Conference League.

I Red Devils affronteranno a Old Trafford l'Atletico Madrid dopo l'1-1 rimediato in Spagna. Con la nuova regola sui goal in trasferta ogni vantaggio di una rete segnata in casa altrui è stato azzerato.

Le due squadre dovranno quindi sfidarsi colpo su colpo per ottenere una vittoria preziosa. In caso di pareggio si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

La sfida che coinvolge la squadra di Rangnick che si disputerà martedì 15 marzo alle ore 21 verrà trasmessa - oltre che sulle piattaforme a pagamento - anche in chiaro su Canale 5.

La Roma parte invece da una situazione di vantaggio grazie all'1-0 di Arnhem ottenuto in casa del Vitesse. La partita di ritorno contro gli olandesi sarà mandata in diretta giovedì 17 marzo alle ore 21 in chiaro su TV8, oltre che su DAZN e in pay-pre-view su Sky.