Champions e Conference League, diretta tv in chiaro: Liverpool e Roma

La settimana decisiva per definire le sei finaliste delle tre competizioni UEFA. Tra martedì 3 maggio e giovedì 5, infatti, verranno ufficializzate le squadre che si contenderanno Champions, Europa League e Conference. La resa dei conti nelle semifinali di ritorno.

Una sola squadra rimasta, ovvero la Roma di Mourinho, che dovrà giocare all'Olimpico contro il Leicester dopo l'1-1 dell'andata: la gara che può valere la finalissima di Conference League contro una tra Feyenoord e Marsiglia verrà tramsessa in chiaro, precisamente su TV8.

L'articolo prosegue qui sotto

Non sarà l'unica gara europea ad avere una trasmissione per tutti, visto che il 3 maggio, due giorni prima della Roma, verrà disputata Villarreal-Liverpool, disponibile su Canale 5: si ripartirà dal 2-0 di Anfield, con i Reds favoriti per raggiungere l'ultimo atto della competizione.

Il resto delle sfide, ovvero le due di Europa League, l'altra semifinale di Conference League e il match tra Real Madrid e Manchester City verranno trasmessi tra Sky, DAZN e Prime VIdeo. Come di consueto sarà possibile seguire tutte le gare sia in diretta tv che in streaming.

LE GARE DI CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE IN TV: