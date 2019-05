Champions al Barcellona, Europa League all'Arsenal? Possibile 'doppietta' per Suarez

Denis Suarez ha vestito le maglie di Barcellona ed Arsenal in stagione: le due squadre sono ancora in corsa in Champions ed Europa League.

In questa annata ha visto il campo con il contagocce, ma la sua stagione potrebbe concludersi con un doppio clamoroso trionfo. Denis Suarez è attualmente ai box per infortunio e non rientrerà prima del prossimo raduno estivo, ma le due squadre per le quali ha giocato quest’anno, il e l’, sono ancora pienamente in corsa per obiettivi estremamente prestigiosi.

I blaugrana, che il centrocampista spagnolo ha lasciato lo scorso 31 gennaio perchè chiuso da una nutrita concorrenza, sono attualmente impegnati nelle semifinali di e, dopo aver battuto 3-0 il in casa vedono l’approdo alla finalissima di Madrid realmente ad un passo, i Gunners invece sono in semifinale di e, dopo aver superato 3-1 il in quella d’andata, hanno visto avvicinarsi non poco la possibilità di approdare alla finale di Baku.

Suarez, nel corso di questa annata, ha totalizzato appena 14 presenze, 2 di esse però, per un totale di soli 24’ in Champions con il Barça (contro e ) e altre 2, per un totale di 28’ in Europa League con l'Arsenal.

Qualora Barcellona e Arsenal riuscissero a vincere Champions ed Europa League quindi, Suarez tecnicamente avrebbe contribuito al successo in due compagini diverse in due competizioni europee diverse nello stesso anno.

Suarez inoltre ha giocato in (il Barcellona sfiderà in finale il Valencia) e in (vinta dal Barça) e quindi teoricamente la sua stagione potrebbe diventare ancora più trionfale.