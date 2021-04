Champions 2021/2022: sei squadre della Superlega ancora in lotta per qualificarsi

Juventus, Milan, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Liverpool rischiano di non giocare la prossima massima competizione continentale.

Il progetto Superlega è stato sospeso, ma secondo Real Madrid e Barcellona in futuro si andrà avanti. In attesa di capire come si evolverà la questione, le dodici squadre presenti sono state attaccate duramente da tifosi, politici e addetti ai lavori. E' praticamente certo che nella prossima annata ci sarà semplicemente la Champions, come di consueto: alla quale alcuni di questi club potrebbero non partecipare.

La lotta Champions League è infatti avvincente in Serie A e Premier League e nelle ultime giornate potrebbe regalare importanti sorprese, visti gli scontri diretti e i continui sorpassi in graduatoria. Chiusa invece la corsa ai primi quattro posti in Liga, con Real, Barcellona e Atletico, membri della Superlega, ufficialmente qualificate alla massima competizione continentale.

In Serie A invece il turno infrasettimanale ha stravolto le cose e il Milan, sconfitto contro il Sassuolo, ha appena tre punti di vantaggio sul Napoli quinto. Champions a rischio per la prima volta per una delle squadre fondatrici della Superlega, che come evidenziato da Florentino Perez non ha abbandonato il progetto nel lungo periodo.

Dovrà ancora lottare per raggiungere la Champions League anche la Juventus, vittoriosa in rimonta contro il Parma ma con soli due punti di vantaggio sul Napoli, che alla pari della Roma non è stato coinvolto nel progetto Superlega (i giallorossi hanno ribadito il loro secco no alla questione). Non è invece in pericolo la qualificazione Champions per l'Inter, vicino allo Scudetto e prossima al ritorno nel torneo.

Per forza di cose invece due o più squadre di Premier League che hanno fondato la Superlega non giocheranno la Champions League 2021/2022. Se il Manchester City è matematicamente qualificato e al Manchester United basta un successo negli ultimi sei turni per ottenere il pass, per le altre la questione è durissima.

Il Leicester, fuori dalla Superlega, è la favorita per ottenere la terza piazza, mentre per la quarta se la giocano Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton e Arsenal. Una tra Blues e Gunners potrebbe però arrivare in Champions grazie alla vittoria dell'attuale edizione di Champions ed Europa League.

Tutto ancora da scrivere, ma per italiane e inglesi potrebbe non esserci la possibilità di giocare la prossima Champions al via a settembre. La questione Superlega tornerà probabilmente prepotentemente sulla scena dopo i verdetti ufficiali.