Cesena-Reggiana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Cesena-Reggiana

Data: 21-03-2022

Orario: 21.00

Canale tv: Eleven Sports, Rai Sport (58 del digitale terrestre)

Streaming: Eleven Sports, Rai Play, One Football, 196 Sports

Match d'alta quota nel 33° turno del girone B di Serie C: il Cesena ospita la Reggiana.

La squadra allenata da William Viali si presenta all'appuntamento da terza forza del torneo, piazzamento che garantirebbe il passaggio diretto ai playoff nazionali. Tuttavia, i bianconeri hanno incassato la sesta sconfitta stagionale perdendo 1-0 all'Adriatico contro il Pescara, portatosi a sole due lunghezze dai cesenati. Il Cesena, infatti, è terzo con 58 punti ma deve difendersi dagli assalti degli abruzzesi e della Virtus Entella, entrambe appaiate a quota 56.

Praticamente impossibile, invece, pensare di insidiare il secondo posto della Reggiana che si presenta al 'Manuzzi' da seconda della classe con un margine più che rassicurante di 14 punti sul terzo posto. La squadra di Aimo Diana, in realtà, è in piena corsa per la promozione diretta in Serie B visti i soli tre punti di distacco dal Modena battistrada. Nell'ultima uscita, gli emiliani hanno regolato 3-1 la Vis Pesaro.

All'andata, al Mapei Stadium, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cesena-Reggiana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CESENA-REGGIANA

Cesena-Reggiana si giocherà all'Orogel Stadium di Cesena lunedì 21 marzo 2022. Il calcio d'inizio è stato programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE CESENA-REGGIANA IN TV

La sfida tra Cesena e Reggiana verrà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati, su Eleven Sports: sarà possibile scaricare l'app dedicata su una smart tv di ultima generazione oppure dopo aver collegato il proprio televisore ad un dispositivo come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La sfida dell'Orogel Stadium si potrà seguire in chiaro anche sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Sport, al numero 58 del digitale terrestre.

CESENA-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Eleven Sports si potrà seguire Cesena-Reggiana anche in diretta streaming: basterà collegarsi al portale ufficiale e selezionare il match da palinsesto.

Per quanto riguarda la Rai, invece, sarà disponibile la diretta streaming gratuita attraverso il servizio Rai Play: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Per quanto riguarda la diretta streaming ci sono due alternative: OneFootball trasmetterà la gara dell'Orogel Stadium in pay-per-view, mentre il portale 196 Sports sarà disponibile per gli utenti residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-REGGIANA

CESENA (4-3-1-2): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè, Ilari; Caturano, Pierini; Bortolussi. All. Viali.

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Rozzio, Camigliano, Cauz; Scappini, Neglia, Cigarini, Radrezza; Zamparo, Guglielmotti, Sciaudone. All. Diana.