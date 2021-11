Cesena-Pescara dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CESENA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cesena-Pescara

Cesena-Pescara Data: 8 Novembre 2021

8 Novembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Primafila (251 satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (251 satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sfida tra nobili decadute nel Girone B di Serie C: al Dino Manuzzi va in scena il posticipo del tredicesimo turno tra il Cesena e il Pescara, rispettivamente al secondo e al quarto posto della classifica.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida in serie positiva: il Cesena ha perso solamente una partita di campionato e si presenta al big match con alle spalle sei risultati utili di fila (quattro vittorie e due pareggi), mentre il Pescara - reduce dal ko di misura in Coppa Italia di Serie C sul campo del Teramo - ha conquistato quattro punti negli ultimi due incontri contro Siena e Olbia.

Il 'Delfino' ha superato 1-0 la formazione sarda nell'ultimo turno grazie al goal di Drudi all'84', mentre i romagnoli non sono riusciti a sfondare il muro difensivo della Pistoiese con il pari a reti inviolate. Un risultato che ha permesso alla Reggiana capolista di allungare in vetta: ora sono tre i punti di vantaggio rispetto al Cesena.

Il match del 'Dino Manuzzi' mette in palio punti pesanti per le due squadre, che continuano a coltivare il sogno della promozione in Serie B. Un obiettivo che passa anche da sfide come quella di Cesena, un big match in cui la vittoria più valere molto di più dal punto di vista della classifica e del morale.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla sfida tra il Cesena e il Pescara: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CESENA-PESCARA

Cesena-Pescara, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, è in programma lunedì 8 novembre all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

La gara tra Cesena e Pescara si potrà vedere su Sky Sport. Acquistando l'evento, tramite il servizio Primafila si potrà vedere la gara al canale 251 (sulla piattaforma satellitare).

Il match si potrà vedere anche su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto.

Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, fruibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di poter guardare le partite della propria squadra.

Cesena-Pescara sarà disponibile in streaming su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

CESENA (4-3-2-1) Nardi, Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Berti, Rigoni, Ardizzone; Pierini, Tonin; Bortolussi. All. Viali

PESCARA (4-3-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Nzita; Rizzo, Pompetti, Memushaj; Galano, Ferrari, D'Ursi. All. Auteri