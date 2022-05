CESENA-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Cesena e Monopoli tornano a sfidarsi sapendo che in palio c’è una posta importante: continuare il proprio cammino nei Playoff di Serie C. Le due compagini si sono già affrontante nel match di andata del primo turno Playoff Nazionale e a concedersi un vantaggio importante in vista del ritorno, è stata la squadra emiliana grazie alla vittoria ottenuta al ‘Veneziani’.

Il Cesena di William Viali si è infatti imposto per 2-1 grazie alle reti siglate nelle fasi iniziali di gara da Caturano (al 6’) e da Pierini (al 10’). A tenere ancora in corsa i pugliesi è stato il goal di Bussaglia siglato al 32’, che ha reso il passivo meno pesante e che regala ancora una possibilità in vista dei secondi 90’.

Per riuscire ad allungare la sua post season, il Monopoli dovrà vincere con almeno due goal di scarto. Il Cesena infatti si è presentato a questo doppio confronto da ‘testa di serie’ e questo gli consente di poter contare su due risultati a disposizione nel match decisivo: il pareggio ed una sconfitta di misura.

In caso di parità complessiva al termine dei 180’, non ci saranno infatti i tempi supplementari o i calci di rigore e ad avanzare sarà la formazione che meglio si è piazzata in classifica nel corso della ‘regular season’ (il Cesena è si è piazzato terzo nel Girone B, mentre il Monopoli ha chiuso al quinto posto il Girone C).

Il piazzamento in campionato, ha consentito al Cesena di partire direttamente dal Playoff Nazionale, mentre il Monopoli ha già dovuto superare gli ostacoli Picerno (1-1) e Virtus Francavilla (1-0).

In questa pagina tutte le informazioni su Cesena-Monopoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO VIRTUS CESENA-MONOPOLI

Cesena e Monopoli si affronteranno nel match di ritorno del primo turno di Playoff Nazionale di Serie C allo stadio ‘Dino Manuzzi’, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine emiliana. L’inizio della partita è stato programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE CESENA-MONOPOLI IN TV

Saranno diverse le opzioni per seguire Cesena-Monopoli in tv. Il match del ‘Dino Manuzzi’ verrà trasmesso infatti sia dalla Rai che da Eleven Sports.

Nel primo caso, la partita sarà visibile tutte le tipologie di televisori ed il canale di riferimento sarà Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

Nel secondo, sarà possibile seguire la gara, previo abbonamento, sulle smart tv compatibili con l’app della piattaforma web, ma anche su tutte le tipologie di televisori collegabili a dispositivi Google Chromecast ed Amazon Fire TV Stick.

CESENA-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING

Diverse saranno le possibilità di scelta per anche per seguire Cesena-Monopoli in streaming sia su dispositivi mobili mobili che su pc e notebook.

Essendo trasmessa dalla Rai, la gara sarà visibile in chiaro sia attraverso Rai Play che il sito ufficiale di Rai Sport.

Per gli abbonati a Eleven Sports, sarà possibile seguire la gara del ‘Dino Manuzzi’ sia attraverso l’apposita app che collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, mentre un’ulteriore opzione sarà rappresentata da OneFootball che proporrà l’evento in pay-per-view.

Per i residenti all’estero infine, la partita sarà visibile anche sul sito 196.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-MONOPOLI

CESENA (4-3-1-2): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi, Calderoni; Missiroli, Steffè, Favale; Pierini; Caturano, Bortolussi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo.