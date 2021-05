Cesena-Mantova dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cominciano i playoff di Serie C, anche Cesena e Mantova per il sogno B: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

CESENA-MANTOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cesena-Mantova

Cesena-Mantova Data: 8 maggio 2021

8 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, Eleven Sports

Chiusa la stagione regolare di Serie C, partono i lunghi playoff per provare a raggiungere la Serie B. Dopo le promozioni dirette di Ternana, Como e Perugia, manca ancora una slot per comporre la cadetteria 2021/2022. In corsa ci sono anche

Entrambe provenienti dal girone B di Serie C, Cesena e Mantova si sfidano nel turno preliminare di tal gruppo dopo aver concluso rispettivamente al settimo e al decimo posto della graduatoria. Prima di sfidare le squadre degli altri gironi bisognerà superare le squadre già affrontate nel campionato appena concluso.

Lo scorso aprile Cesena e Mantova non sono andate oltre lo 0-0, mentre nel match di ritorno non c'è stata storia con un secco 4-0 da parte dei bianconeri. In caso di pareggio al 90' niente supplementari o rigori: a passare al secondo turno i padroni di casa in virtù della miglior posizione nel torneo regolare.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cesena-Mantova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO CESENA-MANTOVA

La gara dei playoff di Serie C tra Cesena e Mantova si giocherà sabato 8 maggio 2021 alle ore 20.45. Appuntamento al Manuzzi di Cesena, tifosi non presenti causa restrizioni anti-covid.

Cesena-Mantova sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport, ai canali 57 e 58 del digitale terrestre.

Si potrà comunque assistere a Cesena-Mantova anche su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento. La gara non sarà infine visibile su Sky in modalità pay-per-view.

Come detto, sarà possibile assistere a Cesena-Mantova anche su Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Sul sito di Rai Sport, invece, si potrà assistere alla diretta streaming di Cesena-Mantova gratis.

CESENA (4-3-3): Nardi; Zappella, Ciofi, Gonnelli, Favale; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Sorrentino, Bortolussi.

MANTOVA (3-4-1-2): Tosi; Milillo, Checchi, Zanandrea; Zibert, Lucas, Gerbaudo, Silvestro; Di Molfetta; Guccione, Zigoni.