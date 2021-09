15 anni dopo la messa in onda di "Campioni", il Cervia torna in tv con Francesco Gullo e Matteo Bondi: le info e dove vederlo in tv e streaming.

Torna il Cervia. Torna "Campioni". Con Francesco Gullo, indimenticabile protagonista dell'edizione originaria, nelle vesti di volto noto di una sorta di remake del programma, andato in onda per la prima volta dal 2004 al 2006.

Quindici anni dopo la messa in onda del primo reality show a sfondo calcistico, nel quale i riflettori si erano posati sulla formazione del Cervia, nasce un nuovo programma televisivo che andrà in onda su GO-TV: "Cervia Calcio 2.0 generazione social". Il mondo si evolve, siamo nell'era dei social network e non più del televoto, e dunque ecco spiegato il titolo scelto per il format.

Di seguito tutte le informazioni sulle caratteristiche del programma "Cervia Calcio 2.0 generazione social", il ritorno dei "Campioni" del Cervia: cos'è, quando inizia e dove vederlo in diretta tv e streaming.

COS'È "CERVIA CALCIO 2.0 GENERAZIONE SOCIAL"

Cervia 2.0 è una sorta di remake di "Campioni", il fortunato reality show che dal 2004 al 2006 andò in onda su Sky e Mediaset. Il programma seguiva le gesta quotidiane, le dinamiche di spogliatoio e le partite domenicali del Cervia, formazione di Eccellenza che, allenata dal pittoresco e folclorico Ciccio Graziani, nel 2004/05 conquistò la promozione in Serie D e nella stagione successiva sfiorò il bis, fermandosi ai playoff.

Il Cervia attuale parte invece da una categoria inferiore, ovvero la Promozione. I volti noti della prima versione del reality show "Campioni" che si rivedranno in "Cervia Calcio 2.0 generazione social" sono due: Francesco Gullo, ex terzino che in questa occasione si occuperà di riprendere i calciatori della rosa, e Matteo Bondi, ex esterno mancino d'attacco che attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo del club romagnolo.

"La nostra idea - ha spiegato Bondi a 'Repubblica' - è raccontare le vicende quotidiane di un club di provincia, senza nascondere nulla. Rimaniamo a piedi col pulmino? Va via la luce? L'erba non è tagliata bene? Pazienza, è vita vera. Anche per questo non ci sarà voce narrante. I protagonisti sono loro, ragazzi che si alzano alle sei e che vengono qui ad allenarsi dopo aver staccato dal lavoro".

Se dal 2004 al 2006, in "Campioni", era fondamentale il televoto, ovvero le preferenze del pubblico a casa, per stabilire chi sarebbe rimasto in rosa e chi sarebbe sceso in campo la domenica, "Cervia Calcio 2.0 generazione social" punterà molto sull'interazione con tifosi e pubblico televisivo tramite i social network. Come annunciato da Gullo, sarà possibile anche rivedere Graziani.

"CERVIA CALCIO 2.0 GENERAZIONE SOCIAL", DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Cervia 2.0, reality show che riporta alla luce l'esperimento "Campioni", andrà in onda in diretta tv su GO-TV, emittente nata nel febbraio del 2021 e visibile al canale numero 163 del Digitale Terrestre.

Ogni mercoledì sera alle ore 20, a partire dall'8 settembre, andrà in onda uno speciale di mezz'ora sulle vicende della rosa allenata da Antongiulio Bonacci. Sono previste anche due repliche a settimana. Non ci sarà invece, a differenza dell'edizione originaria del biennio 2004-2006, la trasmissione in diretta delle partite di campionato del Cervia.

Per quanto riguarda la diretta streaming di "Cervia Calcio 2.0 generazione social", GO-TV non concede la possibilità di vedere attraverso il proprio sito ufficiale le trasmissioni proposte. Su Facebook, però, saranno reperibili gli highlights delle partite dei romagnoli.