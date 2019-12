Cerri e il goal alla Samp: "Ho festeggiato con Nainggolan mangiando salsiccia e patatine"

Alberto Cerri è diventato l'eroe di Cagliari dopo la rete segnata alla Sampdoria: "Non ho dormito fino alle 5, mi arrivavano troppi messaggi".

Con il colpo di testa contro la , Alberto Cerri si è sbloccato e si è messo alle spalle un periodo molto difficile, fatto di poche presenze e pochi goal. Quella rete del 4-3, però, gli ha ridato fiducia. E ora l’attaccante del si gode il momento. Dopo aver festeggiato quel goal in maniera molto particolare.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come raccontato alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante emiliano dopo la partita è andato con Nainggolan e gli amici a celebrare il goal a suon di… panini. In dei chioschi aperti fino a tarda notte in centro. Per render la notte a modo suo ancora più indimenticabile, dopo aver saltato la ‘cena’ causa antidoping.

“C’è stato anche l’antidoping, non avevo mangiato in spogliatoio. E allora via con salsiccia e patatine con Radja e con gli amici, al 'caddozzone' dell'Ossigeno. Poi non ho dormito fino alle 5, arrivavano troppi messaggi. Alle 8 mi sono risvegliato, dovevo andare al campo. Sognavo quel goal, quella palla che Luca Pellegrini mi ha messo così bene".

Un goal a tutti gli effetti alla Pavoletti, il centravanti di cui a Cagliari sento inevitabilmente la mancanza e alle prese con un crociato rotto.