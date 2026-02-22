Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: data, orario e dove vederla in tv e streaming

Dopo la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che si è svolta a San Siro il 6 febbraio, oggi, domenica 22 febbraio ci sarà la cerimonia di chiusura.

Ad ospitare l'evento la storica Arena di Verona che farà da cornice alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

In uno dei luoghi più iconici d’Italia, andrà in scena uno spettacolo di respiro internazionale che unirà musica, arti visive e celebrazione sportiva. Il gran finale renderà omaggio ad atlete, atleti e nazioni.

La data della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che hanno preso il via a inizio febbraio con la cerimonia inaugurale venerdì 6 febbraio, si concluderanno oggi, domenica 22 febbraio. Questa è anche la data quini in cui ci sarà la cerimonia di chiusura.

A che ora inizia la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio, inizierà alle ore 20.

Dove vedere in tv la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

In Italia, i diritti dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 appartengono a Warner Bros Discovery e RAI. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono stati trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI. La cerimonia di chiusura andrà in onda su Rai 1. Si potrà vedere la chiusura dei Giochi Olimpici anche facendo l'abbonamento a Eurosport, canale disponibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, visibili in tv scaricando l'app ufficiale su Smart TV.

Diretta streaming della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici

Sarà possibile seguire in diretta streaming la cerimonia di chiusura gratis su Rai Play o su Europort, tramite abbonamento.

Gli ospiti della Cerimonia di chiusura

Saranno numerosi gli ospiti presenti alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici; da Roberto Bolle ad Achille Lauro, passando per Gabry Ponte fino a Benedetta Porcaroli, questi alcuni dei personaggi famosi che si esibiranno.