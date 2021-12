Cerci torna in campo: l'ex Roma nella squadra di Totti di calcio a 8

Alessio Cerci e Francesco Totti di nuovo insieme sul rettangolo verde di gioco. Come riferisce 'Il Corriere dello Sport', l'attaccante di Velletri è tornato a giocare fianco a fianco con l'ex numero dieci giallorosso. Dopo le dieci presenze insieme in campo nella Roma tra la stagione 2004/2005 e quella 2009/2010, i due si sono ritrovati nella squadra dell'ex capitano della Roma nel campionato di calcio a 8, il Totti Sporting Club.

Dopo la decisione di ritirarsi dal calcio professionistico, al termine della parentesi all'Arezzo in Lega Pro, Cerci è tornato in campo proprio in compagnia del suo amico Francesco Totti e dell'ex - tra le altre - Bologna e Chievo Verona Davide Moscardelli. Una nuova esperienza per continuare a respirare il profumo dell'erba tra risate e divertimento.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cerci ha totalizzato in carriera 65 goal e 58 assist in 336 presenze con le maglie di tredici club diversi, tra cui quello giallorosso, il Milan, il Torino e l'Atletico Madrid.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo la deludente avventura in Toscana, Cerci ha deciso di dire basta alla carriera professionistica, ma senza rinunciare alla sua grande passione per il calcio. L'ex Roma si è reso subito protagonista con una doppietta all'esordio. Le due reti del 34enne non sono bastate per evitare la sconfitta: la sfida tra il Totti Sporting Club e la Doria 10 Esport, valevole per la decima giornata di campionato, si è conclusa 2-4, con un rigore fallito proprio da totti sul risultato di 2-3.