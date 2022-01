Cengiz ritrovato: Under sempre più protagonista con il Marsiglia

"Come calcia con il destro è una cosa incredibile". A esprimersi in questo modo sulle potenzialità di Cengiz Under fu Francesco Totti. Non proprio l'ultimo arrivato.

E in effetti l'esordio di Under in Serie A fu più che devastante. Da gennaio 2018 divenne protagonista della Roma di Eusebio Di Francesco, in un momento in cui la squadra giallorossa sembrava aver perso la bussola.

Under diede il suo contributo con goal, assist e prestazioni, aiutando la Roma a terminare la stagione al terzo posto in classifica e a conquistare la semifinale di Champions League.

Il cammino dell'esterno offensivo sembrava tracciato e seguendolo avrebbe portato direttamente ai vertici del calcio europeo. Ma le cose non sono andate come previsto.

Al suo secondo anno romanista ebbe molte difficoltà, patendo oltre a un lungo infortunio muscolare anche un senso di smarrimento generale che coinvolse la squadra e culminò con l'esonero di Di Francesco.

I problemi del turco si protrassero anche la stagione successiva e malgrado il cambio di allenatore. Il feeling con Paulo Fonseca, che molti consideravano il tecnico perfetto per esaltarne le caratteristiche esplosive, non sbocciò.

Nell'estate del 2020 Under capisce che è ora di cambiare aria. Ma le pretendenti sono poche e non riescono a soddisfare le richieste economiche della Roma.

Ne approfitta il Leicester, che lo porta nel cuore dell'Inghilterra per rilanciarlo. La Premier League si rivela non essere la sua tazza di tè, e a fine 2021 è il momento di trovare un'altra sistemazione

A tendere una mano all'esterno è il Marsiglia. I francesi, che hanno intessuto una rete speciale di rapporti con la Roma, lo acquistano in prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile e fissato a 8,5 milioni di euro.

L'impatto con la Ligue 1 è devastante: 3 goal nelle prime 3 partite giocate. E non è un fuoco di paglia. Under ha già riscritto le gerarchie del Marsiglia e togliergli una maglia da titolare diventa sempre più difficile.

L'allenatore che ha saputo interpretare i segnali è stato Jorge Sampaoli. E Under sembra averlo capito subito che l'argentino era il tecnico giusto per lui.

"Sampaoli è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. L’allenatore è sempre un fattore molto importante per me e nell’ultimo anno e mezzo non è stato così. Ora sono felice di lavorare con lui, sto imparando molto".

Se non è una dichiarazione d'amore questa...

L'allenatore si sta godendo da inizio stagione i frutti dell'intesa con l'ex romanista: in 22 apparizioni tra campionato e coppe il turco ha garantito un rendimento ben sopra la media, rendendo quegli 8 milioni e spicci un affare da Black Friday.

La condizione che farà scattare il riscatto obbligatorio è la partecipazione del Marsiglia alla prossima Ligue 1. Una formalità già di per sé, agevolate ulteriormente proprio da Cengiz Under.