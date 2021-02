Celtic, si dimette Neil Lennon: Rangers avanti di 18 punti in classifica

Tracollo Celtic nel campionato scozzese. Dopo una stagione non all'altezza e con i Rangers ormai avanti di 18 punti in classifica e avviati verso il titolo, Neil Lennon ha ufficialmente comunicato le dimissioni dalla carica di allenatore.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.