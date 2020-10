Celtic-Rangers dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Data: 17 ottobre 2020

Orario: 13.30

Canale: Sky

Streaming: Sky Go

Ridurre Celtic-Rangers ad una semplice partita di calcio sarebbe altamente scorretto: l'Old Firm va al di là delle fedi calcistiche e affonda le sue radici nella religione (cattolici contro protestanti) e nella contrapposizione politica (indipendentisti contro unionisti).

Ad affrontarsi sono i due club più vittoriosi di : 51 titoli per il Celtic, 54 per i Rangers. La storia recente è però nettamente a favore dei biancoverdi che hanno vinto le ultime 9 Premiership, 'aiutati' anche dal fallimento dei rivali avvenuto nel 2012.

Rangers che attualmente si trovano al primo posto solitario con 26 punti, uno in più del Celtic che però ha una partita in meno. Entrambe sono ancora imbattute.

In si sono qualificate alla fase a gironi: il Celtic dopo essere stato 'retrocesso' dai preliminari di Champions (decisivo l'ultimo successo sul campo del Sarajevo nel playoff), i Rangers battendo per 2-1 il nello scontro decisivo.

L'ultimo confronto, risalente al 29 dicembre 2019, ha sorriso ai Rangers che hanno sbancato il 'Celtic Park' grazie alle reti di Kent e Katic. Inutile il sigillo di Edouard per i padroni di casa.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Celtic-Rangers: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CELTIC-RANGERS

Celtic-Rangers si giocherà sabato 17 ottobre 2020 al 'Celtic Park' di Glasgow. Calcio d'inizio fissato alle ore 13:30.

L'Old Firm tra Celtic e Rangers, valido per l'11esima giornata della Scottish Premiership, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Sarà possibile guardare Celtic-Rangers in diretta su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, la cui applicazione è scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet. Collegandosi sul sito da pc, basterà inserire le proprie credenziali e scegliere l'evento desiderato per la visione.

CELTIC (3-4-1-2): Barkas; Jullien, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Ntcham, Taylor; Turnbull; Klimala; Elyounoussi. All. Lennon

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic; Jack, Kamara; Jones, Arfield, Kent; Morelos. All. Gerrard