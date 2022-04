Celtic-Rangers dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CELTIC-RANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Celtic-Rangers

: Celtic-Rangers Data : 17 aprile 2022

: 17 aprile 2022 Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : Sportitalia

: Sportitalia Streaming: sportitalia.com

Due settimane esatte dopo la gara di campionato, vinta dai Celtic in casa dei Rangers per 2-1 e in rimonta, le due grandi rivali del calcio scozzese tornano ad affrontarsi in un Old Firm ancora una volta sentitissimo: questa volta si gioca per la Scottish Cup, questa volta si gioca per la semifinale di Scottish Cup, la coppa nazionale più importante.

Celtic-Rangers si giocherà in gara unica, senza una partita di ritorno: chi passa approda alla finale della Scottish Cup, chi perde viene eliminato. La vincente dell'Old Firm affronterà la vincente dell'altra semifinale tra Heart of Midlothian e Hibernian, altro derby di Scozia, ma della città di Edimburgo.

Ironia della sorte, non tarderà molto prima che Celtic e Rangers tornino ad affrontarsi: l'ennesimo Old Firm stagionale è in programma il 1° maggio, ancora una volta valido per la Scottish Premiership.

Di seguito le informazioni utili sull'Old Firm Celtic-Rangers: ecco dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming.

ORARIO CELTIC-RANGERS

Celtic-Rangers, semifinale in gara unica di Scottish Cup, si giocherà all'Hampden Park, lo stadio in cui gioca le proprie partite la Nazionale scozzese, il 17 aprile 2022, la domenica di Pasqua: il calcio d'inizio dell'Old Firm è in programma alle ore 15.

DOVE VEDERE CELTIC-RANGERS IN TV

Celtic-Rangers sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sportitalia. La gara tra la formazione di Giovanni van Bronckhorst e quella di Ange Postecoglou si potrà vedere in chiaro, gratis, accedendo al canale numero 60 del Digitale Terrestre oppure scaricando l'app di Sportitalia su un moderno televisore.

CELTIC-RANGERS IN DIRETTA STREAMING

Celtic-Rangers sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito di Sportitalia oppure scaricando l'app dell'emittente sui propri dispositivi mobili, come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC-RANGERS

CELTIC (4-3-3): Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Rogic, McGregor, Hatate; Jota, Giakoumakis, Maeda. All. Postecoglou

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Ramsey, Lundstram, Jack; Aribo, Roofe, Kent. All. van Bronckhorst