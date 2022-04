Celtic-Rangers dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CELTIC-RANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Celtic-Rangers

Celtic-Rangers Data: 1 maggio 2022

1 maggio 2022 Orario: 13.00

13.00 Canale tv: -

Streaming: OneFootball

Questa volta sarà decisivo: il quinto Old Firm della stagione tra Celtic e Rangers segnerà irrimediabilmente i destini calcistici degli Hoops e dei Gers, in lotta per il titolo.

Si tratta della seconda gara dello split, la fase finale della Scottish Premiership e le due formazioni sono distanti 6 punti l'una dall'altra: il Celtic guida, i Rangers inseguono.

Il gruppo si Postecoglou ha vinto senza affanni contro il Ross County nell'ultimo weekend grazie alle reti del giapponese Furuhashi e di Jota: anche in chiave arrivo a pari punti il dato sulla differenza reti, +61, è emblematico.

La squadra di Van Bronckhorst invece ha dovuto faticare e non poco nella prima gara dello split contro il Motherwell: dopo il vantaggio propiziato dall'autorege di Kelly è arrivata prima l'espulsione di Balogun, poi il pareggio di Tierney. Nella ripresa ci hanno pensato Wright e Tavernier a tenere vive le speranze di titolo dei Gers.

In caso di vittoria il Celtic metterebbe un'ipoteca decisiva sulla vittoria della Scottish Premiership, andando a +9 a a 3 gare dal termine della stagione: a quel punto ai Rangers servirebbe un miracolo.

Di seguito le informazioni utili sull'Old Firm Celtic-Rangers: dove vedere la partita in diretta TV e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO CELTIC-RANGERS

L'Old Firm tra Celtic e Rangers, in programma domenica 1 maggio 2022, verrà disputata al "Celtic Park" di Glasgow: il fischio d'inizio è fissato alle ore 13:00 italiane.

DOVE VEDERE CELTIC-RANGERS IN TV

Non è prevista alcuna copertura televisiva per la partita tra Celtic e Rangers.

CELTIC-RANGERS IN DIRETTA STREAMING

Celtic-Rangers sarà visibile in streaming tramite OneFootball, che detiene i diritti di trasmissione del campionato scozzese: basterà collegarsi al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC-RANGERS

Postecoglou con la formazione-tipo al completo: Hart in porta, Ralston, Carter-Vickers, Starfelt e Taylor in difesa. Rogic in vantaggio su O'Riley per una maglia dal primo minuto con McGregor e Hatate in mediana. Tridente composto da Jota, Maeda e uno tra Furuhashi e Giakoumakis.

Van Bronckhorst come detto dovrà fare a meno di Balogun in difesa: al suo posto insieme a Goldson andrà Bassey, supportato sulle fasce da Tavernier e Barisic. In mediana Jack e Lundstram potrebbero far da filtro (non è da escludere l'impiego di Kamara) alle spalle di Wright, Aribo e Kent. Al centro dell'attacco dovrebbe giocare Sakala.

CELTIC (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Rogic, McGregor, Hatate; Jota, Maeda, Furuhashi. All. Postecoglou

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstram; Wright, Aribo, Kent; Sakala. All. Van Bronckhorst