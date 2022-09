Celtic-Rangers dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Glasgow si ferma per il primo Old Firm della stagione: Celtic e Rangers contro per una sfida epica. Tutto sul match, dalle formazioni a dove seguirla.

Una città intera divisa in due molto più di quanto lo sia già, calcisticamente, ogni giorno: l'Old Firm è tornato, Celtic e Rangers sono pronte a contendersi molto più di tre punti in campionato.

La formazione di Postecoglou ha vinto tutte le prime 5 gare di Scottish Premiership, con una striscia di imbattibilità che, contando anche le ultime 5 gare dello "split" della scorsa stagione e la Coppa, è salita a quota 11 partite (9 vinte, 2 pareggiate). Nell'ultima ha anche siglato il record di maggiore scarto per una partita in trasferta: 0-9 al Dundee United, senza appello.

I Gers di Van Bronckhorst hanno disputato fin qui più match degli Hoops, essendo stati impegnati nei preliminari di Champions League: in tutto 10 nella stagione in corso, con l'unica sconfitta rimediata sul campo del Royal Union Saint Gilloise. Poi 2 pari e 7 vittorie, l'ultima delle quali ad Ibrox contro il Ross County.

Sono rispettivamente prima e seconda in classifica, distanziate da 2 punti: l'ultimo Old Firm è datato 1 maggio, gara nello split conclusa per 1-1 che ha rimandato la festa del titolo del Celtic.

In questo pezzo troverete tutte le informazioni che vi serviranno per seguire Celtic-Rangers: dalle formazioni a dove seguire la partita in TV e Streaming.

L'Old Firm tra Celtic e Rangers verrà disputato sabato 3 settembre 2022 allo stadio "Celtic Park", definito "The Paradise", di Glasgow. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 13:30.

Non è prevista alcuna copertura TV della sfida tra Celtic e Rangers.

Come già avvenuto nella passata stagione, l'Old Firm tra Celtic e Rangers verrà trasmesso in diretta Streaming su OneFootball: basterà collegarsi al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

Postecoglou conferma in blocco l'undici visto al Tannadice Park contro il Dundee United: l'ex Manchester City e Torino Hart in porta, McGregor chiamato a dirigere la mediana. Tridente con Abada, Furuhashi e Jota.

Van Bronckhorst potrebbe accantonare il 4-2-3-1 per schierare un 4-3-3 con Lawrence nel tridente e Kamara nella mediana composta da Lundstram e Tillman. Il riferimento centrale sarà Colak, autore di una doppietta nell'ultimo turno.

CELTIC (4-3-3): Hart; Juranovic, Starfelt, Certer-Vickers, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota. All. Postecoglou

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Kamara, Lundstram, Tillman; Lawrence, Colak, Kent. All. Van Bronckhorst