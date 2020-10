Celtic-Milan in chiaro: Europa League in diretta su TV8

La prima gara della fase a gironi per i rossoneri sarà trasmessa in chiaro: di fronte il Celtic, reduce dalla sconfitta nell'Old Firm.

E' senza dubbio la squadra protagonista di questa prima parte di stagione. Sempre vincente tra ed con sette successi su sette, il è capolista solitaria in Serie A e qualificata ai gironi continentali, che prenderanno via il prossimo giovedì.

Il Milan giocherà la sua gara inagurale del girone H giovedì 23 ottobre alle ore 21, contro il : trasferta insidiosa per la squadra di Pioli, riuscita comunque a battere anche l' dopo diverse gare più abbordabili, almeno sulla carta, tra Serie A ed Europa League.

Celtic-Milan verrà trasmessa in diretta non solo da Sky, che detiene i diritti dell'Europa League: il match tra i rossoneri e la squadra scozzese sarà infatti disponibile anche su TV8 e dunque in chiaro per tutti i tifosi di Ibrahimovic e compagni.

Altre squadre

Se il Milan vola sulle ali dell'entusiasmo, il Celtic è reduce dalla sconfitta nella gara più importante per i tifosi, ovvero l'Old Firm, il Derby di Glasgow: vittoriosi per 2-0 ed ora a +4 sui rivali di sempre, in attesa che la squadra di Lennon recuperi un match.