Celtic-Milan dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Celtic ospita il Milan nella 1ª giornata del Gruppo H di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CELTIC-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 ottobre 2020

22 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : TV8, Sky

TV8, Sky Streaming: tv8.it, Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli debutta in affrontando in il Celtic di Neil Lennon per la prima giornata del Gruppo H. I rossoneri vengono dalla brillante vittoria per 2-1 contro l'Inter nel Derby della Madonnina, e guidano a punteggio pieno la classifica della Serie a dopo 4 giornate, i biancoverdi, invece, hanno rimediato sabato scorso una brutta sconfitta nell'Old Firm contro i Rangers e si trovano al 2° posto in graduatoria nella Scottish Premiership dietro agli storici rivali.

Celtic e Milan si sono affrontati finora 10 volte nelle Coppe europee, con un bilancio di 6 successi rossoneri, 3 pareggi e una sola affermazione scozzese, arrivata in casa nella Fase a gironi della nella stagione 2007/08. Il Diavolo si è aggiudicato gli ultimi 3 confronti con un punteggio complessivo di 6-0.

I biancoverdi, tuttavia, hanno vinto 3 delle ultime 4 gare casalinghe di Europa League, perdendo la quarta, mentre i rossoneri hanno vinto appena una delle ultime 4 partite nel torneo (contro il Dudelange nel novembre 2018), subendo almeno 2 reti in tre di questi match.

Fra i milanesi spiccano le 10 partecipazioni al goal nelle ultime 7 gare di Europa League del turco Hakan Chalanoglu, autore di 5 goal e 5 assist. Del Gruppo H fanno parte, oltre al Milan e al Celtic, anche i francesi del e i cechi dello Sparta Praga. In questa pagina tutte le informazioni su Celtic-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CELTIC-MILAN

Celtic-Milan si giocherà la sera di giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico del Celtic Park di Glasgow. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro anche su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, detentrice dei diritti dell'Europa League, dove sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Sarà possibile seguire Celtic-Milan in diretta in chiaro sul sito tv8.it. Gli abbonati Sky potranno inoltre vedere la partita mediante Sky Go: su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è infine l'opzione costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Susarà possibile seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con i goal e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Lennon potrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti tandem offensivo composto da Elyounoussi e Klimala. Frimpong e l'ex Laxalt si candidano a presidiare le due fasce, con Brown playmaker e McGregor e Ntcham ai suoi lati come mezzali. Davanti al portiere Barkas, la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Welsh, Ajer e Duffy.

Tenue turnover per Pioli, che non avrà ancora a disposizione in Europa lo squalificato Rebic. Davanti, rispetto allo spareggio con il Rio Ave, Ibrahimovic dovrebbe riprendersi il suo posto come centravanti. Alle sue spalle chance per Brahim Díaz accanto a Calhanoglu e Rafael Leão. In mediana turno di riposo per Bennacer, al cui posto, accanto a Kessié, potrebbe agire Tonali. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, con Kjaer e Romagnoli centrali difensivi. Calabria è favorito come terzino destro su Conti, mentre a sinistra ci sarà Theo Hernández.

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Díaz, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.