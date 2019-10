Celtic-Lazio dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospite del Celtic nella terza giornata del girone di Europa League: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo la rocambolesca rimonta casalinga contro l' , la torna in per giocare la terza giornata del girone: la squadra di Simone Inzaghi farà visita agli scozzesi del , attualmente in testa.

I biancocelesti hanno riportato sulla strada giusta il proprio cammino europeo dopo il ko a sorpresa sul campo del Cluj nel match d'esordio: la vittoria dell'Olimpico sul dona nuove speranze di qualificazione all'Aquila, chiamata ora a fare risultato sul complicato campo della gloriosa società scozzese.

Gli uomini di Lennon hanno conquistato fin qui quattro punti con il pareggio esterno sul campo del Rennes e la vittoria casalinga contro il Cluj: un girone sicuramente equilibrato, occhi puntati su Odsonne Edouard, a segno nelle ultime tre vittorie in casa in Europa League.

Tutto su Celtic-Lazio : dalle formazioni , a dove vedere il match in tv e streaming .

CELTIC-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Celtic-Lazio

• Data: 24 ottobre 2019

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky e TV8

• Streaming: Sky Go, sito TV8

ORARIO CELTIC-LAZIO

Celtic-Lazio è fissata per la serata di giovedì 24 ottobre 2019 al Celtic Park di Glasgow: il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00.

La terza giornata del girone di Europa League tra Celtic e Lazio sarà trasmessa in diretta da Sky , precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara dei biancocelesti andrà in onda anche in chiaro su TV8.

Celtic-Lazio sarà disponibile inoltre in diretta sulla piattaforma Sky Go (il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky) tramite l'apposita app su PC, smartphone o tablet. Il match, inoltre, sarà visibile su Now TV e sul sito di TV8.

Lennon affida il proprio attacco a Edouard, perno centrale del reparto: Elyounoussi, Christie e Forrest sulla trequarti. Brown e McGregor in mediana davanti alla difesa, che è guidata da Jullien e Ajer.

Inzaghi cambia diverse pedine rispetto all'ultima di campionato: turno di riposo per Immobile, che lascia spazio in attacco a Caicedo con Correa. Lazzari e Jony i due esterni di centrocampo, in difesa maglia da titolare per Vavro con Acerbi e Bastos. Non convocati Luis Alberto e Radu.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Correa.