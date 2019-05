Celtic Glasgow, dopo l'ennesimo titolo ecco arrivare l'offerta super a Mourinho

Offerta super del Celtic a Josè Mourinho: il club scozzese l'ha fatta pervenire al suo procuratore Jorge Mendes.

Josè Mourinho potrebbe tornare in panchina e potrebbe farlo in un campionato che in passato non lo ha visto mai protagonista.

Secondo quanto riportato da Sky Sport sul tavolo del procuratore Jorge Mendes è arrivata l'offerta del , squadra scozzese che ha festeggiato nella giornata di sabato l'ottavo titolo nazionale consecutivo, il 50esimo della sua storia.

Mendes, però, ha deciso di temporeggiare prima di intavolare una vera e propria. Il motivo? Vuole capire una volta per tutte se si potrà liberare la panchina del .

Il futuro di Tuchel è infatti ancora incerto dopo la conquista dell'ennesimo titolo ma l'ennesimo fallimento europeo della squadra di Neymar.

Se l'ex dovesse restare a Parigi, ecco allora che l'ipotesi di vedere Mourinho a Glasgow diventerebbe più concreta.