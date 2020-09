Celta Vigo-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta giornata di Liga con il match tra Celta Vigo e Barcellona: tutto sulle formazioni e sulle indicazioni per seguire la gara in tv e streaming.

CELTA VIGO-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vigo-

Vigo- Data: 1 ottobre 2020

1 ottobre 2020 Orario: 21.30

21.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

​Secondo impegno stagionale per il Barcellona che ha beneficiato di un po' di riposo in più rispetto alle altre squadre per aver terminato la stagione scorsa ad agosto inoltrato con la disfatta ai quarti di finale di contro il .

Guarda Celta Vigo-Barcellona su DAZN

Messi e compagni affronteranno il temibile in trasferta: galiziani che sono ancora imbattuti in , in virtù di un successo (ottenuto contro il nel secondo turno) e due pareggi nelle prime tre partite.

Altre squadre

Barcellona che, invece, è sceso in campo una sola volta finora: comodo 4-0 al Villarreal di Emery, con pratica chiusa già nel primo tempo grazie alla doppietta di Ansu Fati, al rigore trasformato da Messi e all'autorete siglata da Pau Torres.

Sarà un incrocio speciale per Rafinha Alcantara che a Vigo ha trascorso due periodi della carriera in prestito: l'ultimo proprio nella stagione da poco conclusa, in cui ha contribuito alla salvezza della squadra con 4 reti realizzate in campionato.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Celta Vigo-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CELTA VIGO-BARCELLONA

Celta Vigo-Barcellona si giocherà giovedì 1 ottobre 2020 all'Estadio Balaídos di Vigo. Calcio d'inizio fissato alle ore 21:30.

Per la sfida tra Celta Vigo e Barcellona non è prevista la trasmissione in tv. Sarà però possibile gustarsela su una smart tv scaricando l'applicazione di DAZN o collegando il televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà collegare la tv ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e da lì accedere al proprio account tramite l'app.

La diretta di Celta Vigo-Barcellona sarà disponibile, ovviamente, su DAZN: basterà collegarsi sul sito ufficiale ed inserire le credenziali del proprio abbonamento, oppure farlo direttamente dall'applicazione scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

L'attacco del Celta Vigo sarà guidato dall'esperto Aspas, supportato dalla batteria di trequartisti composta da Emre Mor, Denis Suárez e Nolito. Conferma dal 1' per Murillo, arrivato in prestito dalla .

Koeman senza gli infortunati Ter Stegen, Umtiti e Todibo: tra i pali ci sarà ancora Neto, Lenglet al centro della difesa in coppia con Piqué. Possibile conferma in blocco del reparto avanzato: Griezmann, Coutinho e Ansu Fati alle spalle della punta centrale Messi.

CELTA VIGO (4-2-3-1): Villar; Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Beltrán, Tapia; Emre Mor, Denis Suárez, Nolito; Aspas. All. Óscar García

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi. All. Koeman