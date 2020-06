Celta Vigo-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Nel 32° turno di Liga il Barcellona sarà impegnato sul campo del Celta Vigo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prosegue senza soste il lungo testa a testa traper la conquista del titolo di campione di . I blaugrana, dopo essersi imposti per 1-0 contro l’ Bilbao, si apprestano ad affrontare un’altra sfida che mette in palio punti dal peso specifico elevatissimo: quella valida per ilche li vedrà impegnati contro il

Segui Celta Vigo-Barcellona in diretta streaming su DAZN

Le due squadre arrivano a questo confronto con ambizioni ovviamente diverse, ma entrambe in un buono stato di forma. Se infatti gli uomini di Quique Setién sono ancora imbattuti dopo la ripresa (tre successi ed un pareggio, quello con il che ha consentito al Real Madrid l’aggancio in vetta) quelli di Óscar García Junyent sono reduci da due vittorie consecutive (quella per 6-0 con l’ e quella esterna per 1-0 sul campo della ).

Altre squadre

Per il Barcellona sono 68 i punti messi in cascina, gli stessi del Real Madrid, per il Celta sono invece 33, ovvero quelli che lo tengono incollato al quintultimo posto in classifica.

Nel confronto del girone d’andata giocato al Camp Nou lo scorso 9 ottobre ad imporsi sono stati i blaugrana ad imporsi per 4-1 grazie alle reti di Messi (tripletta per il fuoriclasse argentino) e Busquets, mentre Olaza per i galiziani aveva realizzato il goal del momentaneo 1-1.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su -Barcellona: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

CELTA VIGO-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Celta Vigo-Barcellona

Celta Vigo-Barcellona Data: 27 giugno 2020

27 giugno 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CELTA VIGO-BARCELLONA

La sfida che vedrà opposte Celta Vigo e Barcellona si giocherà sabato 27 giugno 2020. Il match valido per la 32esima giornata della Liga si disputerà all’Estadio de Balaídos di Vigo, ovviamente a porte rigorosamente chiuse, così come richiesto dalla situazione attuale. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 17:00.

Celta Vigo-Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire in match attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa da DAZN, la sfida tra Celta Vigo e Barcellona sarà ovviamente visibile in sul sito o tramite l’apposita app.

Sarà quindi possibile seguire il match tramite dispositivi quali pc, notebook, smartphone o tablet.

Óscar Garcia potrebbe disegnare la sua squadra con un 3-4-2-1 inserendo Aidoo dal 1’ in una linea difensiva davanti a Ruben completata da Murillo e Araujo. A centrocampo, Mallo potrebbe far rifiatare Kevin a destra, mentre sull’out opposto ci sarebbe ancora spazio per Olaza, e in mediana sono Yokuslu, Bradaric e Fran Beltran a contendersi due maglie. In avanti Aspas dovrebbe agire da punta centrale con Rafinha e Denis Suarez a supporto.

Quique Setién punterà sul consueto 4-3-3 nel quale Lenglet e Piqué andrebbero a formare il duo centrale nel cuore del reparto di difesa, con Semedo e Jordi Alba chiamati a presidiare gli esterni. In mediana spazio a Vidal, Rakitic ed Arthur, mentre in avanti Messi, Suarez e Griezmann dovrebbero comporre il consueto tridente offensivo, ma ci sono anche Braithwaite ed Ansu Fati che scalpitano.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Ruben; Aidoo, Murillo, Araujo; Mallo, Yokuslu, Bradaric, Olaza; Rafihna, Denis Suarez; Aspas.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Rakitic, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.