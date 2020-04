Cellino su Balotelli: "Mi mette in imbarazzo"

Mario Balotelli è molto attivo su Instagram e durante questa quarantena le sue dirette sono state spesso al centro dell'attenzione. Spesso non soltanto per cose divertenti.

Notizia dei giorni scorsi è stato lo stop del a una live che l'attaccante aveva in programma con Rocco Siffredi. A 'Radio Sportiva' il presidente Massimo Cellino ha spiegato il 'no' e fatto riferimento all'attenzione nei confronti del numero 45 della sua squadra.

"Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l'ha sovresposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza".