Cellino rivela: "Sono positivo al Coronavirus"

Il presidente del club lombardo rivela a 'Repubblica' la sua positività al Covid-19: "Ora stop al calcio".

Massimo Cellino è positivo al Coronavirus. Il presidente del in un'intervista a 'Repubblica' ha svelato di aver effettuato i test e di avere il Covid-19.

"Dopo due settimane di quarantena a sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sentivo stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa".

Cellino negli scorsi giorni si era pronunciato in maniera forte spingendo per lo stop generale dei campionati in , posizione nuovamente ribadita senza mezzi termini.