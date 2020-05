Cellino lapidario: "Se il Brescia retrocede, Balotelli non avrà più un contratto"

Massimo Cellino alla 'BBC' conferma lo svincolo di Mario Balotelli in caso di retrocessione: "Sembra che a lui non piaccia stare in Italia".

Mario Balotelli ed il sono destinati a separarsi alla fine di questa stagione, ormai è chiaro. Ma il presidente Massimo Cellino, intervistato dalla 'BBC', rivela proprio il particolare contratto dell'attaccante italiano.

"Balotelli ha un contratto in , ma non ha un contratto in Serie B. Quindi verremo retrocessi, Balotelli non avrà più un contratto".

Si tratta praticamente di uno svincolo automatico, o comunque: il contratto di Balotelli prevedeva il rinnovo in caso di salvezza, ma così le due parti non si siederanno manco al tavolo per negoziare un nuovo accordo.

"Non si presenta all'allenamento, non sembra molto focalizzato, diciamo, sul futuro del club. Questo è il problema. Apparentemente a Balotelli non piace più stare in . Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma è stata anche colpa di come il giocatore è stato gestito dall'allenatore all'inizio della stagione (Eugenio Corini ndr)".

Insomma, pochi dubbi a riguardo, Balotelli dovrà trovarsi l'ennesima nuova squadra a fine stagione.