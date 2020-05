Cellino è una furia: "Non è più il mio calcio, siamo ai tempi della GEA"

Il presidente del Brescia si è scagliato contro i dubbi relativi alla ripartenza del calcio: "Aspettiamo la Merkel? Vergognoso".

E' uno dei protagonisti del calcio maggiormente dubbiosi sulla ripresa del calcio a breve. Massimo Cellino, presidente del , continua ad avere grossi dubbi sull'attuale mondo del pallone e l'eventuale ritorno in campo nelle prossime settimane. Non è mai stato un patron che ha svicolato, andando sempre al punto della questione in maniera netta.

I dubbi di Lega, e calcio in generale non stanno piacendo a Cellino, che intervistato da Teletutto ha attaccato duramente il sistema, minacciando di lasciare Brescia e in generale il mondo del pallone, nel quale è oramai da tre decenni, prima nella sua , dunque a e infine in Lombardia.

Cellino è scettico sul nuovo mondo del calcio, mai come ora:

"Questo non è più il mio calcio, questo è un calcio senza futuro. Fare il presidente in è diventato impossibile, io non posso più accettare di essere ancora ai tempi della Gea. E' come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi".

La potrebbe essere il campionato a ricominciare, con le altre leghe europee attente alla situazione:

"Aspettiamo le decisioni della Merkel? Vergognoso, non me ne frega nulla di lei e dell'UEFA. Abbiamo presidenti di Lega, Federazione, Coni ed un ministro dello sport e attendiamo gli altri? L'Italia deve decidere in autonomia, siamo senza dignità. E che decidano alla svelta perché io non accetto più questo continuo rimandare".

Cellino è una furia, contro tutto e tutti: