Cellino allontana Balotelli dal Brescia: "Troppo superficiale e bambino"

Dichiarazioni importanti da parte del presidente del Brescia su Balotelli: "Nel rispetto non è stato gestito bene da me e dall'allenatore".

Dopo la , il ritorno a casa. Nella sua . Mario Balotelli, prima dello stop per coronavirus, non è però riuscito a brillare e spingere la squadra verso posizioni sicure di classifica, visto l'attuale ultimo posto della compagine lombarda. L'addio a fine anno sembra scontato, visto le parole del presidente Cellino a proposito della sua stella.

Il patron del Brescia ha parlato di Balotelli lasciando presagire un addio praticamente certo nei prossimi mesi, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Certo, potrebbero esserci delle sorprese, ma le dichiarazioni di Cellino non lasciano dubbi riguardo il futuro di Super Mario, vicino a compiere i trent'anni.

Intervistato da Teletutto, Cellino non è stato certo morbido con Balotelli:

"Io mi sono arrabbiato con lui perchè è un po' troppo superficiale e bambino. Lui gioca troppo, per me il calcio è una cosa seria. Almeno nel rispetto non è comunque stato gestito nella maniera corretta da parte mia e da parte dell'allenatore, non posso attribuire a lui tutte le colpe".

L'ex presidente del ci sperava tantissimo, ma alla fine non ha avuto da Balotelli quelle risposte tanto attese:

"Nessuno mi ha obbligato a farlo firmare, ho fatto io. Certo, a prescindere da tutto mi fa un po' arrabbiare. Non posso dire che per colpa sua siamo ultimi, sarebbe troppo facile e troppo bello".

Prima dello stop per coronavirus, Balotelli aveva messo insieme cinque reti in diciannove presenze di , per lui iniziata a fine settembre a causa di una vecchia squalifica da scontare. Ulteriori due gare, l'ex ha dovuto saltarle per un rosso diretto subito contro il Cagliari.

Per ora il calcio è ancora sospeso e cristallizzato, nell'attesa di capire se potrà essere conclusa la stagione. Balotelli potrebbe in teoria ancora far cambiare idea a Cellino in vista del futuro: bisognerà attendere per l'ultima parola riguardo questa particolare situazione.