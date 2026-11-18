Il tecnico bianconero deve in particolare fare i conti col buco che si è aperto sulla fascia destra in difesa, dove si sono fermati sia Pierre Kalulu che Zeki Celik. Ma durante la pausa per le nazionali ha accusato un problema fisico anche Edon Zhegrova.
In compenso la sosta ha già permesso a Spalletti di recuperare una pedina fondamentale come Francisco Conceiçao, che amplia le opzioni nel reparto offensivo. Mentre permangono le difficoltà della Juventus a centrocampo.
LE CONDIZIONI DI CELIK E ZHEGROVA
Nella giornata di mercoledì 18 novembre sono arrivate buone notizie da Edon Zhegrova. Dopo aver abbandonato il ritiro del Kosovo per un problema fisico senza prendere parte alla seconda partita, l'esterno si è regolarmente allenato con la Juventus. Nulla di particolarmente grave, insomma. A questo punto la sua presenza contro il Venezia non è da considerarsi in dubbio.
Situazione più delicata quella di Celik. Il terzino si è fermato durante il riscaldamento prima di Francia-Turchia, accusando un dolore proprio nella zona dell'ultimo infortunio che lo aveva già tenuto fuori alcune settimane prima della sosta. Ecco perché al momento vige la massima cautela e Celik, una volta rientrato a Torino, si è allenato a parte.
CHI RECUPERA PER JUVE-VENEZIA
Come detto sopra contro il Venezia tornerà sicuramente a disposizione Francisco Conceiçao, anche se resta da capire come vorrà utilizzarlo Spalletti che nelle ultime uscite ha allargato Randal Kolo Muani sulla fascia destra schierando Woltemade punta centrale. Non è escluso che il portoghese parta dalla panchina.
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Andrea Cambiaso, alle prese anche lui con un problema accusato prima della sosta, intanto continua ad allenarsi a parte dunque il suo recupero per Juventus-Venezia è da considerarsi in dubbio. Difficile invece rivedere subito Nico Gonzalez il cui rientro potrebbe avvenire giovedì in Europa League o più probabilmente la prossima settimana a Como. Kalulu si allena a parte ma per il suo recupero ci vorrà ancora qualche settimana.
QUANDO TORNA YLDIZ E GLI ALTRI INFORTUNATI
Nella giornata di martedì 17 novembre dalla Continassa sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di Kenan Yildiz. Il campione turco è tornato ad allenarsi col pallone sul campo, ma per riaverlo a completa disposizione Luciano Spalletti dovrà attendere ancora parecchie settimane.
Al momento non c'è una data certa per il recupero di Yildiz. La speranza è che possa avvenire entro il mese di dicembre, ma non è neppure escluso che slitti all'anno nuovo. Anno nuovo in cui si rivedranno anche Khephren Thuram e Manuel Locatelli, entrambi operati nei mesi scorsi alle ginocchia.