Il messaggio di Ceferin: "La Serie A verrà portata a termine"

L'emergenza Coronavirus alimenta incertezze, anche nel pianeta calcio. A tentare di mettere ordine è l'UEFA, attraverso le parole del suo presidente Aleksander Ceferin .

Il numero uno del massimo organo continentale, intervistato dal giornale sloveno 'Ekipa', replica in particolare all'intenzione manifesta da Massimo Cellino di ritirare il Brescia dal campionato qualora si fosse ripreso a giocare.

"Prima di tutto la non risponde alle competenze della UEFA. Seconda cosa, il non è vicino ad andare in Europa . Terzo, non credo che le sue recenti parole fossero rivolte alla UEFA".

Altre squadre

"Non metteremo in pericolo nessuno e che ascolteremo tutti per trovare una soluzione adatta a ogni lega non appena i rispettivi governi ci daranno il via libera".